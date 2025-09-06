Helicóptero da Proteção Civil resgata vítima de queda no Caniçal

O helicóptero da Proteção Civil realizou há pouco uma nova operação de resgate, desta vez no Caniçal.

Após a intervenção desta manhã no Pico do Areeiro, a equipa helitransportada com valência recuperador-salvador (SAR) foi novamente acionada, a pedido dos Bombeiros Municipais de Machico, que já se encontravam junto à vítima no cais do sardinha, onde aconteceu o incidente.

Segundo apurou o nosso jornal, tratava-se de uma mulher estrangeira que terá sofrido uma queda, resultando na fratura de uma perna. Após o primeiro socorro prestado por via terrestre pelos bombeiros machiquenses, a vítima foi posteriormente transportada pelo helicóptero até à Cancela, onde uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa aguardava para assegurar o transporte até ao hospital, onde ficou internada no serviço de urgências.