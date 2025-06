Um grupo composto por quatro jovens, do sexo masculino, estará alegadamente a espalhar o terror entre imigrantes que trabalham na Madeira.

Já foram tornados públicos vários casos de agressões, mas, até ao momento, a PSP ainda não conseguiu identificar nenhum dos suspeitos. Este sábado, foi divulgado na internet um vídeo que mostra duas cenas distintas de agressões a imigrantes oriundos do Nepal e do Bangladesh.

Os episódios ocorreram durante o dia, em locais públicos, à vista de várias pessoas.

Por outro lado, um cidadão do Bangladesh confirmou ao JM, também este sábado, que os vídeos que circulam nas redes sociais retratam situações reais, envolvendo ataques efetuados por quatro jovens a imigrantes dos referidos países.

Os dois imigrantes ouvidos pelo jornal confirmaram ainda que a agressão com uma faca a um cidadão do Bangladesh, ocorrida no passado dia 9 de junho, foi perpetrada por um elemento do mesmo grupo. A queixa já foi formalizada junto da PSP, que estará a investigar o caso.