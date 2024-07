“Foi com enorme pesar que o Governo Regional da Madeira tomou conhecimento do falecimento da menina de 9 anos, Alice Aguiar, filha de madeirenses, na sequência do ataque a um centro de dança em Southport, no Reino Unido”.

Em nota de imprensa, o Governo Regional, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), “envia um abraço solidário aos pais, e endereça as mais sentidas e profundas condolências a toda a família enlutada”.

A DRCCE informa ainda que está totalmente disponível para atuar e dar apoio, dentro daquelas que são as competências da Região.

Recorde-se que Alice é uma das duas crianças que foram esfaqueadas ontem em Southport, noroeste de Inglaterra. Há três mortos nesta ocorrência.

O autor do ataque, um rapaz de 17 anos, já está preso.