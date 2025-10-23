GNR encerra restaurantes durante operação de fiscalização no Caniçal

Pelos menos dois restaurantes foram fechados. Também a ARAE esteve presente na operação da Guarda Nacional Republicana (GNR) esta manhã. A operação foi confirmada ao JM pelo major Marco Pinheiro, do Comando Territorial da Madeira.

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial da Madeira, realizou esta manhã uma operação de fiscalização no concelho de Machico, com especial incidência na freguesia do Caniçal.

A ação contou com a colaboração de outras entidades, nomeadamente da Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE), que participou com vários inspetores. Há, ainda, informação que as autoridades de saúde também estiveram presentes na operação da GNR.

O objetivo da operação passou por garantir o cumprimento das normas de segurança e saúde pública, com particular atenção aos bares e restaurantes da zona.

Embora os resultados ainda estejam a ser apurados, o JM sabe que, pelo menos, dois estabelecimentos comerciais foram encerrados pelos militares da GNR, estando agora em curso os trâmites legais do processo. Os proprietários dos respetivos espaços foram devidamente identificados.

A operação foi confirmada ao JM pelo major Marco Pinheiro, do Comando Territorial da Madeira, que assegurou o encerramento dos estabelecimentos enquanto decorrem os procedimentos administrativos.

Em declarações ao JM, o oficial adiantou ainda que a ARAE participou ativamente na ação desenvolvida pela Guarda na zona do Caniçal.

Neste momento, a GNR está a compilar os resultado e dele dará conta num comunicado de imprensa a ser divulgado nas próximas horas, adiantou ao JM Marco Pinheiro.