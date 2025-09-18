GNR apreende artigos contrafeitos em operação de fiscalização no Funchal

Sabe o JM que existem indivíduos identificados e material apreendido.

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial da Madeira, realizou esta manhã uma vasta operação de fiscalização no Funchal direcionada ao combate à contrafação.

O major Tiago Felizardo, da GNR, confirmou a ação de fiscalização, sem, no entanto, adiantar mais pormenores, uma vez que o levantamento da operação ainda decorre.

Segundo apurou o JM, várias lojas foram alvo de buscas por parte dos investigadores da GNR, tendo sido apreendidas peças de vestuário contrafeitas. O Comando Territorial não constituiu nenhum arguido mas identificou empresas e indivíduos envolvidos e procedeu à apreensão de diversos artigos.

A operação tem como objetivo o combate à contrafação, ao uso ilegal de marcas e à comercialização de produtos falsificados na Madeira.