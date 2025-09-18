MADEIRA Meteorologia
GNR apreende artigos contrafeitos em operação de fiscalização no Funchal

    GNR apreende artigos contrafeitos em operação de fiscalização no Funchal
    GNR fez uma operação de fiscalização direcionada ao combate à contrafação. Joana Sousa
18 Setembro 2025
Sabe o JM que existem indivíduos identificados e material apreendido.

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial da Madeira, realizou esta manhã uma vasta operação de fiscalização no Funchal direcionada ao combate à contrafação.

O major Tiago Felizardo, da GNR, confirmou a ação de fiscalização, sem, no entanto, adiantar mais pormenores, uma vez que o levantamento da operação ainda decorre.

Segundo apurou o JM, várias lojas foram alvo de buscas por parte dos investigadores da GNR, tendo sido apreendidas peças de vestuário contrafeitas. O Comando Territorial não constituiu nenhum arguido mas identificou empresas e indivíduos envolvidos e procedeu à apreensão de diversos artigos.

A operação tem como objetivo o combate à contrafação, ao uso ilegal de marcas e à comercialização de produtos falsificados na Madeira.

