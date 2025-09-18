GNR apreende artigos contrafeitos em operação de fiscalização no Funchal

Sabe o JM que existem indivíduos identificados e material apreendido.
A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial da Madeira, realizou esta manhã uma vasta operação de fiscalização no Funchal direcionada ao combate à contrafação.
O major Tiago Felizardo, da GNR, confirmou a ação de fiscalização, sem, no entanto, adiantar mais pormenores, uma vez que o levantamento da operação ainda decorre.
Segundo apurou o JM, várias lojas foram alvo de buscas por parte dos investigadores da GNR, tendo sido apreendidas peças de vestuário contrafeitas. O Comando Territorial não constituiu nenhum arguido mas identificou empresas e indivíduos envolvidos e procedeu à apreensão de diversos artigos.
A operação tem como objetivo o combate à contrafação, ao uso ilegal de marcas e à comercialização de produtos falsificados na Madeira.
O recente anúncio do ministro da Educação, Fernando Alexandre, sobre o descongelamento das propinas a partir do ano letivo 2026/2027, merece uma reflexão...
Na passada terça-feira, foi apresentada a candidatura da coligação PSD/CDS ao Funchal.
Um marco importante para o futuro do nosso concelho que recupera,...
No nosso dia-a-dia manifestamos a nossa esperança de futuro, com recurso a esta construção gramatical (Quem me dera), recorrendo ao mais-que-perfeito do...
Escrevo todos os anos por volta desta altura sobre o 11 de Setembro 2001, pois nunca nos poderemos esquecer do que se passou naquele dia.
O que ocorreu...
Recordo esta advertência dos tempos da faculdade. É uma frase que nos acompanha como quem abre uma janela: o gosto não nasce inato nem absoluto, é matéria...
A economia de uma região enriquece-se graças à diversidade das suas áreas de atuação, e um dos motores mais potentes, tanto a nível económico como social,...
Não se tratando de um prédio que ainda goze do prazo de alguma garantia de obra, a obrigação de eliminação das patologias existentes nas partes comuns...
Quando estava na “política activa”, dava uma importância tal à Câmara Municipal do Funchal que, em conversa corrente, considerava-A como “um segundo Governo...
Um pouco dramático, talvez. Mas para mim é o fim de mais uma etapa. Existiram semanas que me deram muito prazer escrever. Outras que tive de colocar o...
AQUINTRODIA
Faz parte do vocabulário madeirense. Não será mais do que: aqui há dias, aqui outro dia, faz agora uns dias......
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
A Associação Diáspora no Mundo vai realizar esta sexta-feira uma nova concentração de migrantes no Funchal. A iniciativa está marcada para as 19h00, na...
Rui Marques especificou a questão das acessibilidades, externas, lançando para o debate uma ideia que, diz, irá lutar por ela, em caso de vitória.
“A marginal...
“Queremos reconstruir o Complexo Habitacional da Penha de França, que se encontra completamente demolido. O projeto está pronto e prevê a criação de 31...
No que respeita à Cascata dos Anjos, a candidata do PS, Célia Pessegueiro, enumerou as melhorias, em termos de obras, que o seu executivo fez na Estrada...
Na questão do Alojamento local, e do constante crescimento que vai sendo alvo, com a Ponta do Sol entre os concelhos com maior evolução, lembra que isso...
Durante o debate autárquico promovido pelo JM e pela Rádio JMFM, transmitido esta quarta-feira, a candidata do PS à Câmara da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro,...
O aumento do número de unidades de alojamento local (AL) no concelho da Ponta do Sol foi um dos temas debatidos no 5.º debate autárquico promovido pelo...
Rui Marques foi já confrontado com o facto do Tribunal se ter pronunciado e decidido que será levado a julgamento, relativamente a casos ocorridos na sua...
Promessa do Governo de Luís Montenegro não agrada ao presidente do Governo Regional por falta de rigor.
O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel...
Instada a reagir ao processo e à posição do município no âmbito da decisão de arquivamento por parte do Ministério Público, Célia Pessegueiro, atual presidente...