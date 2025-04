Um homem, de 63 anos, foi hospitalizado esta madrugada, no Funchal, após ter ingerido praticamente todo o conteúdo de uma garrafa que continha uma bebida de elevado teor alcoólico.

O cidadão foi socorrido por uma equipa de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, na Avenida das Madalenas, em Santo António, que se deslocou ao local após um pedido de ajuda feito pela vítima de intoxicação alcoólica.

De acordo com fonte hospitalar, o homem apresentava evidentes sinais de desorientação e de debilidade física. Após receber os primeiros cuidados no local, o indivíduo foi estabilizado e transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no Serviço de Urgência com um quadro de intoxicação alcoólica aguda.

Fonte hospitalar precisou ao JM a intoxicação terá sido motivada por problemas de ordem pessoal, alegadamente de cariz passional.

O paciente permanece internado e sob observação, estando a ser acompanhado por uma equipa multidisciplinar, que inclui médicos, psicólogos e assistentes sociais.