Mais de uma dezena de bombeiros foram acionados, ontem à noite, para uma suspeita de incêndio num apartamento na Rua Quinta Josefina.

De acordo com os Bombeiros Sapadores do Funchal, que acorreram ao local pelas 20h40, tratava-se de uma fritadeira que tinha sido esquecida ao lume no 1.º andar. As chamas terão ainda deflagrado para o exaustor, tendo os operacionais procedido à ventilação do espaço.

Os Sapadores do Funchal mobilizaram para o local quatro viaturas e 12 elementos da corporação, tendo estado também no local elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e a PSP.