A Força Aérea Portuguesa realizou, na tarde desta sexta-feira, uma operação de transporte de dois doentes a partir da ilha do Porto Santo, que necessitavam de cuidados médicos especializados.

Através de uma publicação nas redes sociais, a instituição informou que a missão foi levada a cabo por um avião C295M da Esquadra 502 – ‘Elefante’ e que a operação decorreu com sucesso.

“Durante a tarde de ontem, um avião #C295M da Esquadra 502 - ‘Elefantes’ esteve empenhado no transporte de dois doentes que careciam de cuidados médicos especializados. A operação, executada com sucesso, sucedeu-se na Ilha do Porto Santo”, lê-se na nota divulgada na rede X.