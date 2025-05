A Esquadra 503 – ‘Elefantes’, da Força Aérea Portuguesa no Porto Santo, empenhou esta manhã um avião C295M para o transporte urgente de um doente.

Como divulga a FAP, na rede X, “a Esquadra 502 - “Elefantes” executou com sucesso mais uma missão “sobre as asas ínclitas da fama” entre a Ilha do Porto Santo e o Funchal”.