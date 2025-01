Continua a delicada operação de resgate do corpo descoberto na Fajã Grande, no Faial, durante as primeiras horas desta tarde. Após uma nova intervenção realizada pelo drone da Proteção Civil e a perícia da Polícia Judiciária, os bombeiros estão a concluir o resgate do corpo numa zona residencial.

Na estrada, onde estão destacados os meios dos bombeiros, da Proteção Civil, da Polícia Florestal e da PJ, a família aguarda.

Ricardo Rosa, 2.º Comandante dos Bombeiros Voluntários de Santana revelou que a operação de resgate deverá demorar mais uma hora, devido à necessidade de abrir caminho para permitir a passagem das equipas de resgate.

De realçar que na Operação estão empenhados 23 operacionais, entre bombeiros, autoridades e serviços municipais.

Há pouco chegou a empresa funerária que transportará o corpo para o serviço de medicina legal do hospital.