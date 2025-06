Estrangeiros fazem queixa de assalto violento a dois homens na praia

O vídeo, que foi gravado à entrada da PSP, está a correr em várias plataformas nas redes sociais, onde se vê os dois cidadãos agredidos com ferimentos.

Dois cidadãos estrangeiros apresentaram queixa no Comando Regional da PSP, após terem sido vítimas de um assalto violento numa praia do Funchal, cuja localização não foi especificada.

As vítimas deslocaram-se à esquadra acompanhadas por uma testemunha ocular, um turista que afirma ter filmado todo o ataque. O incidente foi parcialmente documentado num vídeo gravado à entrada do Comando Regional da PSP, na Rua Dona Infância, onde os queixosos relatam as agressões de que foram alvo.

Segundo os testemunhos, o grupo agressor era composto por quatro indivíduos, com idades estimadas entre os 18 e os 19 anos. No vídeo, divulgado nas redes sociais, é referido que os assaltantes exigiram dinheiro, carteiras e telemóveis, tendo um deles exibido uma faca durante o ataque.