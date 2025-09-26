Estacionamento abusivo em Santa Quitéria gera revolta entre moradores

Os residentes da zona do Caminho de Santa Quitéria, junto a uma empresa de comercialização de equipamentos de iluminação e eletrodomésticos, estão cada vez mais desagradados com a atitude de vários condutores clientes da dita empresa que estacionam as viaturas no parque destinado aos moradores e, muitas vezes, em cima dos passeios, impedindo a passagem pedonal.
Apesar de existirem lugares de estacionamento exclusivos na referida empresa, há quem continue a ocupar os passeios e os lugares reservados aos residentes. Esta situação obriga os peões a atravessar a estrada para prosseguir caminho, aumentando o risco de acidentes.
Um morador contou hoje ao JM que “é impossível passar com um carrinho de bebé ou por uma pessoa com deficiência motora”. Além disso, os próprios residentes ficam sem espaço para estacionar as suas viaturas, principalmente durante o dia.
Na imagem cedida ao nosso jornal, é visível que a circulação pedonal está totalmente bloqueada, impossibilitando a passagem, sobretudo de cadeiras de rodas e carrinhos de bebé.
Na manhã desta sexta-feira, um residente pediu a um condutor que afastasse a viatura, lembrando ainda que esta se encontrava em zona reservada a moradores. A resposta foi curta: “dê a volta pela estrada”. Situações como esta, dizem os residentes, são frequentes e podem, a qualquer momento, causar danos aos peões.
