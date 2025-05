Estabelecimento encerrado no Funchal por más condições de higiene e habitabilidade

Face às “paupérrimas condições de higiene no espaço comercial e à falta de condições mínimas de habitabilidade no local onde os funcionários viviam”, foi acionada a Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) e contactada a Delegada de Saúde do concelho do Funchal.

Após a presença das entidades competentes no local, “foi determinado o encerramento imediato do estabelecimento por tempo indeterminado”, até que sejam garantidas as condições legais exigidas para o seu normal funcionamento.

A Delegada de Saúde “iniciou diligências no sentido de garantir o realojamento dos quatro cidadãos em condições condignas”.

Segundo a PSP, os trabalhadores em causa são cidadãos estrangeiros com Título de Residência válido, encontrando-se, por isso, em situação regular no país.