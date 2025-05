No âmbito da Estratégia Municipal para a Pessoa em situação de sem-abrigo do Funchal, em que a PSP participa, realizou-se ontem mais uma ação com as Equipas de Rua da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Esta estratégia visa, de acordo com um comunicado enviado à redação, mitigar os riscos inerentes á condição de sem-abrigo e combater a pobreza e exclusão social. As ações previstas na Estratégia visam igualmente, promover uma melhor articulação com todas entidades que têm intervenção com as Pessoas em situação de sem-abrigo, nomeadamente a CMF, os Serviços de Saúde, a Segurança Social, as IPSS, a autoridade policial e os cidadãos em geral.

“Pretende-se que cada Pessoa em situação de sem-abrigo tenha uma resposta adequada e centrada na sua situação e que se encontrem soluções para uma verdadeira inclusão e reinserção social. Só assim se contruirá uma sociedade mais inclusiva, igualitária e humanizada”, realça a mesma nota.

Mais indica que, embora todo o efetivo policial esteja sensibilizado para esta matéria, o acompanhamento das Equipas de Rua tem estado a cargo dos polícias do MIPP (Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade).

“Dos serviços já efetuados relatam que a experiência tem sido positiva, pois permite conhecer melhor a realidade, sensibilizar as pessoas em situação de sem-abrigo intervenientes para os comportamentos de risco e fomentar a confiança nas autoridades policiais”, indica.

Desde o início do ano 2025, esta equipa já efetuou 5 ações conjuntas, tendo-se procurado soluções conjuntas para 20 pessoas em situação de sem abrigo. No corrente mês de maio a PSP acompanhará mais uma vez a Equipa de Rua da CMF e está confiante nos bons resultados da iniciativa.

“Não se alcançarão resultados imediatos, nem se eliminará o problema, mas cada situação ultrapassada é compensação suficiente para se continuar”, remata.