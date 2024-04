Os corpos do casal de turistas franceses desaparecidos na Madeira, desde o dia 16 de março, terão sido encontrados, avança hoje a SIC Notícias.

De acordo com a mesma fonte, os corpos foram encontrados a 100 metros da Vereda da Abelheira, em São Vicente, por um cidadão estrangeiro que vive no arquipélago. Pese embora ainda não tenham sido realizados os testes de ADN, a SIC afirma que as roupas encontradas são as que o casal usava no dia em que desapareceu.

Neste momento, decorrem ainda as operações de resgate, que estão a ser feitas por cordas, tendo em conta que se trata de um sítio de difícil acesso.

Recorde-se que o corpo da mulher terá sido o primeiro a ser encontrado, ontem, por, segundo o Le Parisien, um “caminhante britânico que vive o ano inteiro na ilha portuguesa”.

Aliás, Luís Simões, comandante da PSP da Madeira, adiantou ao referido jornal francês que “apesar do estado do corpo não ter permitido identificar a pessoa, as roupas, os sapatos e a provável data da morte dão 95%, até 99%, de certeza de que se trata da turista francesa desaparecida”.

A mesma publicação adianta que aquela zona foi “revistada desde o primeiro dia”, porém, “devido ao terreno acidentado e à densa vegetação do local”, os cadáveres ainda não tinham sido descobertos.