EMIR e Cruz Vermelha salvam homem na Avenida do Mar

Uma equipa médica da Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR) e uma equipa pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) conseguiram reverter uma paragem cardiorrespiratória de um homem de 50 anos, na noite de ontem. O sucesso do socorro também deve-se a dois homens que passavam no local e que iniciaram as manobras de reanimação.

De acordo com informações apuradas pelo JM, a vítima encontrava-se a conduzir na Avenida do Mar, junto à Alfândega do Funchal, quando sofreu uma doença súbita. O condutor ainda conseguiu parar a viatura e pedir ajuda, referindo que não se sentia bem. No entanto, acabou por perder os sinais vitais, entrando em paragem cardiorrespiratória, mesmo dentro da viatura.

Dois voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa, que passavam pelo local, retiraram o homem do interior do carro e iniciaram de imediato as manobras de reanimação, que foram posteriormente continuadas pelas equipas de socorro da Cruz Vermelha e médica da EMIR.

Graças às manobras de reanimação, a vítima recuperou os sinais vitais e foi transportada com vida para o hospital. Segundo uma fonte hospitalar, o homem encontra-se internado na unidade de cuidados intensivos, com prognóstico muito reservado.