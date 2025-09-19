Duas turistas pedem socorro quase em simultâneo no Pico do Areeiro

Duas turistas foram assistidos, esta manhã, no Pico do Areeiro, em situações distintas mas quase em simultâneo.

O primeiro caso envolveu uma turista inglesa que, ao iniciar a caminhada no local, sofreu uma queda que lhe provocou ferimentos nos membros inferiores e na anca. Foi socorrida pela equipa de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que rapidamente acorreu ao local, e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada no serviço de urgência.

Poucos minutos depois, uma outra turista sofreu um episódio de doença súbita, também na zona do Pico do Areeiro, junto ao início da vereda que liga ao Pico Ruivo. Desta vez, o socorro foi assegurado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Apesar da pronta assistência pré-hospitalar, a mulher recusou transporte para o hospital.

A ocorrência de dois casos em tão curto espaço de tempo despertou curiosidade entre os muitos turistas e residentes que visitavam, esta manhã, o Pico do Areeiro.