Duas turistas pedem socorro quase em simultâneo no Pico do Areeiro

Duas turistas foram assistidos, esta manhã, no Pico do Areeiro, em situações distintas mas quase em simultâneo.
O primeiro caso envolveu uma turista inglesa que, ao iniciar a caminhada no local, sofreu uma queda que lhe provocou ferimentos nos membros inferiores e na anca. Foi socorrida pela equipa de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que rapidamente acorreu ao local, e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada no serviço de urgência.
Poucos minutos depois, uma outra turista sofreu um episódio de doença súbita, também na zona do Pico do Areeiro, junto ao início da vereda que liga ao Pico Ruivo. Desta vez, o socorro foi assegurado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Apesar da pronta assistência pré-hospitalar, a mulher recusou transporte para o hospital.
A ocorrência de dois casos em tão curto espaço de tempo despertou curiosidade entre os muitos turistas e residentes que visitavam, esta manhã, o Pico do Areeiro.
DO FIM AO INFINITO
Ele imaginou a miúda a afogar-se no lago e era uma rapariga de dezassete anos que tinha um filho recém-nascido, um bebé com apenas dois meses, cujo pai...
A frase “o tiro ouvido em todo o mundo” é uma referência àquele em Lexington, Massachusetts, em 1775, que desencadeou a Guerra Revolucionária contra a...
A morte de Charlie Kirk deveria ter sido um momento de reflexão. Um instante para pensar sobre o estado do mundo, sobre o que nos une e o que nos separa....
Da Virtude
A competência e a devolução de resultados, especialmente em política, incomodam. Por isso é que tanta gente da oposição parece estar com urticária...
O recente anúncio do ministro da Educação, Fernando Alexandre, sobre o descongelamento das propinas a partir do ano letivo 2026/2027, merece uma reflexão...
Na passada terça-feira, foi apresentada a candidatura da coligação PSD/CDS ao Funchal.
Um marco importante para o futuro do nosso concelho que recupera,...
No nosso dia-a-dia manifestamos a nossa esperança de futuro, com recurso a esta construção gramatical (Quem me dera), recorrendo ao mais-que-perfeito do...
Escrevo todos os anos por volta desta altura sobre o 11 de Setembro 2001, pois nunca nos poderemos esquecer do que se passou naquele dia.
O que ocorreu...
Recordo esta advertência dos tempos da faculdade. É uma frase que nos acompanha como quem abre uma janela: o gosto não nasce inato nem absoluto, é matéria...
A economia de uma região enriquece-se graças à diversidade das suas áreas de atuação, e um dos motores mais potentes, tanto a nível económico como social,...
A era da mineração de criptomoedas nunca foi tão aberta e inclusiva. A PlanMining, líder global em serviços de ativos digitais, apresentou oficialmente sua plataforma avançada de mineração...
É mais uma final para Francisca Marote, tenista ainda sub-14, no circuito Tennis Europe. Desta feita, a atleta madeirense alcançou a final da vertente...
Dez países, entre os quais Portugal e França, vão reconhecer um Estado palestiniano na segunda-feira, numa conferência em Nova Iorque, à margem da Assembleia-Geral...
O partido Chega apresentou oficialmente os seus candidatos à Câmara Municipal e Assembleia de Freguesia de Santa Cruz no largo em frente à Câmara Municipal....
A freguesia da Sé foi o palco da apresentação oficial da candidatura ‘Funchal Sempre Melhor’, da coligação PSD/CDS, esta sexta-feira, num ambiente marcado...
A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE), através do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Agronómica realizou uma Tarde de Engenharia...
A candidata do PSD à Câmara Municipal da Calheta retirou a pressão de ter de vencer com maioria absoluta – o concelho é um bastião social-democrata ao...
Na habitação, as medidas do JPP para a habitação visam abranger 200 famílias na Calheta.
Além disso, Basílio Santos, candidato do partido à Câmara da Calheta,...
Na reta final do debate, várias questões ganharam forma, e uma delas foi a escarpa. Sofia Canha diz ser urgente, “e já é urgente pelo menos há 8 anos”,...
A cabeça de lista do PSD à Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, destacou que a Calheta é hoje um concelho com peso no turismo regional, registando...
O crescimento do turismo, sobretudo o Alojamento Local, “veio democratizar o setor do turismo na Madeira”, considera Sofia Canha, candidata do PS à Câmara...