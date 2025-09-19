MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Duas turistas pedem socorro quase em simultâneo no Pico do Areeiro

    Duas turistas pedem socorro quase em simultâneo no Pico do Areeiro
    Turistas estavam no Pico do Areeiro JOANA SOUSA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
19 Setembro 2025
15:26
Comentários

Duas turistas foram assistidos, esta manhã, no Pico do Areeiro, em situações distintas mas quase em simultâneo.

O primeiro caso envolveu uma turista inglesa que, ao iniciar a caminhada no local, sofreu uma queda que lhe provocou ferimentos nos membros inferiores e na anca. Foi socorrida pela equipa de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que rapidamente acorreu ao local, e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada no serviço de urgência.

Poucos minutos depois, uma outra turista sofreu um episódio de doença súbita, também na zona do Pico do Areeiro, junto ao início da vereda que liga ao Pico Ruivo. Desta vez, o socorro foi assegurado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Apesar da pronta assistência pré-hospitalar, a mulher recusou transporte para o hospital.

A ocorrência de dois casos em tão curto espaço de tempo despertou curiosidade entre os muitos turistas e residentes que visitavam, esta manhã, o Pico do Areeiro.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas