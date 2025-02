Duas mulheres com ferimentos traumáticos no acidente de São Gonçalo

Tal como noticiado pela edição online do JM, um acidente entre dois automóveis, ocorrido esta manhã num dos acessos à Via Rápida, na zona de São Gonçalo, em direção ao Caniço, provocou um congestionamento no trânsito e resultou em dois feridos.

De acordo com uma fonte hospitalar, sabe-se agora que uma das vítimas, uma mulher de 47 anos, foi assistida no hospital com queixas na zona torácica, possivelmente devido ao impacto do cinto de segurança.

Uma outra mulher, de 53 anos, também recebeu assistência médica no serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, queixando-se de dores na região dorsal e lombar.

As vítimas foram socorridas e transportadas ao hospital pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. No local, estiveram ainda elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e equipas de assistência da Vialitoral, que asseguraram a normalização do trânsito.