Duas pessoas ficaram feridas, esta madrugada, na sequência de um despiste de mota na Estrada Monumental, no Funchal.

De acordo com os Bombeiros Sapadores do Funchal, que acorreram ao local pelas 02h50, as vítimas foram uma mulher e um homem, de 40 e 30 anos, respetivamente.

Ambos os feridos apresentavam escoriações e queixavam-se da zona lombar. Foram socorridos no local e transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.