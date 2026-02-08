Dois estrangeiros hospitalizados após agressões esta madrugada no Funchal

A noite do Funchal voltou a ter atos de violência neste domingo, conforme apurou o JM. Durante a última madrugada, dois indivíduos estrangeiros foram hospitalizados após alegadas agressões na Rua Princesa Dona Amélia, no Funchal, nas imediações do Casino, perto das três da manhã.

As causas destas agressões podem estar relacionadas com o consumo exagerado de álcool, apurou o JM de fonte hospitalar. Contudo, nenhum dos dois homens agredidos revelou as razões da pancadaria.

As vítimas, ambos com 41 anos, terão sido atacadas já no exterior, em plena via pública, por um grupo de jovens, segundo revelaram no hospital à equipa médica.

Um dos homens apresentava vários ferimentos, um deles de origem traumática num dos braços e na zona cervical, enquanto o outro se queixava de um traumatismo num ouvido.

Fonte hospitalar confirmou ao JM que os dois deram entrada no Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça pouco depois das três horas, encontrando-se ambos alcoolizados e com sinais compatíveis com agressões. No local, foram assistidos por uma equipa de socorro pré-hospitalar e, posteriormente, transportados para a unidade hospitalar numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa.