Dois estrangeiros hospitalizados após agressões esta madrugada no Funchal

A noite do Funchal voltou a ter atos de violência neste domingo, conforme apurou o JM. Durante a última madrugada, dois indivíduos estrangeiros foram hospitalizados após alegadas agressões na Rua Princesa Dona Amélia, no Funchal, nas imediações do Casino, perto das três da manhã.
As causas destas agressões podem estar relacionadas com o consumo exagerado de álcool, apurou o JM de fonte hospitalar. Contudo, nenhum dos dois homens agredidos revelou as razões da pancadaria.
As vítimas, ambos com 41 anos, terão sido atacadas já no exterior, em plena via pública, por um grupo de jovens, segundo revelaram no hospital à equipa médica.
Um dos homens apresentava vários ferimentos, um deles de origem traumática num dos braços e na zona cervical, enquanto o outro se queixava de um traumatismo num ouvido.
Fonte hospitalar confirmou ao JM que os dois deram entrada no Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça pouco depois das três horas, encontrando-se ambos alcoolizados e com sinais compatíveis com agressões. No local, foram assistidos por uma equipa de socorro pré-hospitalar e, posteriormente, transportados para a unidade hospitalar numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa.
Todos crescemos com a ideia de mandar. Não sabemos bem o que vamos querer ser. Na verdade, não sabemos, sequer, o que vamos querer fazer da vida. Mas mandar...
silviamariamata@gmail.com
Guilherme quer é que morra gente para ele ir aos funerais e depois ir beber vinho para as tascas” – conversas de minha mãe, sempre a rir, mas afogueada...
A internet, em particular as redes sociais, não trouxe apenas maior proximidade entre pessoas. Trouxe também mais ruído, mais desinformação e uma perigosa...
Os últimos dias na política regional, podiam configurar na perfeição o manual “A arte de transformar um problema criado por si num problema dos outros.”,...
“Le capitalisme porte em lui la guerre comme la nuée porte l’orage” - O capitalismo traz em si a guerra como a nuvem traz a tempestade, disse Jean Jaurès...
Escrevi este texto sob preocupação.
Não me confundir com a incultura pequeno-burguesa dos que, sempre dependurados no Sistema Político vigente, rapidamente...
DO FIM AO INFINITO
Numa noite de copos, algures no decurso da primeira década do século XXI, conheci uma moça chamada Esménia e ela disse-me que era uma pessoa muito deprimente...
Quando Donald Trump declarou que o seu governo timonaria a Venezuela com o objetivo de extrair petróleo para beneficiar empresas dos EUA, usou uma terminologia...
As eleições presidenciais de 2026 estão a decorrer num contexto político claramente diferente daquele que marcou décadas de vida democrática em Portugal....
Há momentos na vida democrática em que o voto deixa de ser um gesto de entusiasmo, de esperança ou de confiança no futuro. São momentos em que pouco mais...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
Ainda com as urnas abertas, a SIC Notícias e a TVI/CNN avançaram já com projeções para a abstenção na segunda volta das eleições presidenciais.
Ambas as...
A projeção da CNN Portugal aponta para uma abstenção mais baixa na segunda volta das eleições, do que na primeira.
Na volta anterior a percentagem de eleitores...
Jaime dos Reis Macedo, luso-venezuelano que foi um dos presos políticos da Venezuela, foi votar hoje, poucos dias depois de ter sido libertado.
“Um grande...
O Fundo de Emergência Social de Apoio às Vítimas da Tempestade Kristin criado pela Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima conseguiu angariar mais de 1,3 milhões...
O avião privado de Cristiano Ronaldo chegou hoje ao Aeroporto Internacional da Madeira, trazendo de volta alguns dos seus familiares mais próximos, depois...
O número de votos no consulado-geral de Londres ultrapassou hoje à tarde o registado na primeira volta das eleições presidenciais portuguesas, impulsionado...
Terminou como começou o encontro entre Nacional e Casa Pia, sem golos.
No Estádio da Madeira, em partida a contar para a 21.ª jornada da I Liga, o Nacional...
O Sporting disse hoje à Lusa condenar o comportamento do adepto que dirigiu insultos racistas a basquetebolistas do FC Porto, no sábado, assegurando que...
O corpo de um homem, desaparecido desde 31 de janeiro após a embarcação onde seguia ter virado, foi encontrado hoje na praia das Pedras Amarelas, no concelho...
A afluência hoje às urnas no concelho de Câmara de Lobos continua a ser superior à da primeira volta.
Depois de o JM ter avançado que, às 12h00, tinha sido...