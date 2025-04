Dois detidos por tráfico de droga e desobediência em fiscalização rodoviária

O Comando Regional da PSP Madeira informa a detenção de dois cidadãos do sexo masculino, com as idades de 56 e 61 anos, residentes nos concelhos de Câmara de Lobos e da Ribeira Brava, pelos crimes de tráfico de estupefacientes e desobediência.

A ocorrência teve lugar no passado dia 28 de Abril, no âmbito de uma fiscalização rodoviária realizada pela Esquadra de Trânsito de Câmara de Lobos.

Ao proceder à verificação documental de uma viatura ligeira de passageiros tripulada pelos suspeitos, os polícias aperceberam-se da existência de um forte odor a substâncias estupefacientes. Os indícios recolhidos sustentaram a submissão a um teste de rastreio às substâncias psicotrópicas por parte do condutor da viatura, tendo este se recusado a efetuar o despiste, razão pela qual foi detido por desobediência.

Na sequência desta ação e por existirem fortes suspeitas da ocultação de substâncias estupefacientes, foi realizada uma busca sumária à viatura bem como uma revista ao seu passageiro.

Na posse do passageiro foi detetada a presença de 595 doses individuais de “Bloom”, 4 doses de “Liamba” e 4 doses de “Heroína”, pelo que o mesmo foi detido pelo crime de tráfico de estupefacientes. Foram ainda apreendidos 220 euros em numerário, uma balança de precisão e outros objetos relacionados com a prática deste crime.

Os suspeitos foram detidos e, após análise preliminar da substância apreendida no Laboratório de Polícia Científica, o suspeito que se encontrava na posse do produto estupefaciente foi presente a 1.º interrogatório judicial no dia 29 de abril de 2025, sendo-lhe aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

O suspeito detido por desobediência foi notificado para comparecer no Tribunal no mesmo dia para ser julgado em processo sumário.