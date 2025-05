Doente transferido de urgência do Porto Santo para a Madeira em avião da Força Aérea

Um doente internado no serviço de urgência do Centro de Saúde do Porto Santo foi transferido, durante a noite de ontem, para a ilha da Madeira, através do meio aéreo militar que habitualmente realiza estas missões.

De acordo com a Força Aérea Portuguesa (FAP), a missão de evacuação médica foi realizada por um avião C-295 da Esquadra 502 – “Elefantes”, contando com o acompanhamento da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e da tripulação da própria FAP.

A operação envolveu ainda a colaboração dos Bombeiros do Porto Santo e de Santa Cruz, tendo a operação decorrido com sucesso.

O paciente foi encaminhado para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permanece internado.