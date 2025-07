Despiste violento provoca danos em viatura no Caminho de Santo António

Os ocupantes fugiram ainda antes da chegada da PSP.

Um violento despiste ocorrido esta quinta-feira, no Caminho de Santo António, no Funchal, destruiu parte da frente de uma viatura ligeira de passageiros.

Segundo testemunhas oculares, no interior do veículo seguiam duas pessoas que abandonaram o local antes da chegada das autoridades. A Polícia de Segurança Pública (PSP) deslocou-se ao local, mas quando chegou já não se encontravam nem o condutor nem o passageiro, que terão fugido imediatamente após o acidente.

De acordo com informações apuradas pelo JM, a PSP está a investigar as circunstâncias do sinistro, existindo a possibilidade de o condutor se encontrar sob efeito de álcool ou de a viatura não ter o seguro obrigatório em dia.

Até ao momento, não foi possível confirmar se os ocupantes sofreram ferimentos na sequência do despiste.