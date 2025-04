Duas pessoas ficaram feridas, este sábado, na sequência de um violento despiste de um automóvel, ocorrido na zona da Pena, no Funchal. Os ocupantes tiveram de ser desencarcerados e a ocorrência mobilizou vários meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), além da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O acidente aconteceu quando o carro sinistrado seguia no sentido descendente, na Rua Pedro José de Ornelas, nas imediações do Colégio de Santa Teresinha. De acordo com os dados recolhidos pelo JM, o condutor ter-se-á sentido mal e acabou por perder o controlo do veículo, despistando-se com violência contra uma parede.