Um veículo ligeiro despistou-se na manhã desta quarta-feira na zona da Encumeada, junto à Pousada dos Vinháticos, acabando por se incendiar na estrada após o acidente.

O único ocupante do carro ficou ferido devido ao impacto do despiste, tendo sido prontamente assistido no local pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol. A vítima, considerada ferido ligeiro, foi posteriormente transportada para o hospital para avaliação e tratamento.

O combate às chamas e o socorro à vítima mobilizaram um total de oito elementos da corporação.