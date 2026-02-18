MADEIRA Meteorologia
Despiste seguido de choque condiciona trânsito nos Viveiros (com fotos)

Ocorrências
Data de publicação
18 Fevereiro 2026
13:50

Um despiste seguido de choque, ocorrido na Estrada Regional 103 (ER103), junto ao Continente Modelo, na zona dos Viveiros, no Funchal, mobilizou os Bombeiros Voluntários Madeirenses. Para o local foram destacados uma ambulância e um veículo de desencarceramento, face à gravidade inicialmente reportada.

De acordo com uma testemunha ocular, o acidente terá começado com um despiste, culminando numa colisão no muro da ribeira. Até ao momento, as informações disponíveis são ainda limitadas, encontrando-se os meios de socorro no terreno a prestar assistência e a avaliar a situação.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também se encontra no local a coordenar o trânsito e a tomar conta da ocorrência. Tratando-se de uma zona de tráfego intenso, a circulação está parcialmente encerrada na faixa da direita.

