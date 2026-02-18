Despiste seguido de choque condiciona trânsito nos Viveiros (com fotos)

Um despiste seguido de choque, ocorrido na Estrada Regional 103 (ER103), junto ao Continente Modelo, na zona dos Viveiros, no Funchal, mobilizou os Bombeiros Voluntários Madeirenses. Para o local foram destacados uma ambulância e um veículo de desencarceramento, face à gravidade inicialmente reportada.

De acordo com uma testemunha ocular, o acidente terá começado com um despiste, culminando numa colisão no muro da ribeira. Até ao momento, as informações disponíveis são ainda limitadas, encontrando-se os meios de socorro no terreno a prestar assistência e a avaliar a situação.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também se encontra no local a coordenar o trânsito e a tomar conta da ocorrência. Tratando-se de uma zona de tráfego intenso, a circulação está parcialmente encerrada na faixa da direita.