Despiste de motorizada fez dois feridos em Santa Luzia

Duas pessoas ficaram feridas, ontem, na sequência de um acidente rodoviário envolvendo uma motorizada, ocorrido na zona de Santa Luzia, no Funchal. Segundo uma testemunha ocular, um homem de 50 anos e uma mulher de 49 foram projetados ao solo após o veículo de duas rodas sofrer um despiste numa descida íngreme.
De acordo com os relatos recolhidos no local, o condutor terá tentado efetuar uma travagem, mas acabou por perder o controlo da motorizada, provocando a queda de ambos os ocupantes. O alerta para o socorro levou à mobilização de uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que compareceu prontamente no local. No entanto, devido à existência de duas vítimas, foi também acionado o apoio de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM).
O homem sofreu ferimentos numa perna e foi assistido no local, tendo sido posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. A mulher apresentava ferimentos considerados mais graves nos membros inferiores e superiores, tendo sido socorrida e encaminhada para a mesma unidade hospitalar numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa.
Durante as operações de socorro, o trânsito esteve fortemente condicionado naquela zona da cidade. Ambas as vítimas ficaram em observação no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, sendo uma delas considerada um ferido grave.
