Sete vítimas estão a ser socorridas, neste momento, na sequência de um despiste de um jipe no sítio do Pedregal, na Ponta do Pargo.

Não se sabe, ao certo, a gravidade dos ferimentos das sete pessoas que estão a ser resgatadas pelos bombeiros, com recurso a cordas e outro tipo de equipamentos, tendo em conta que a viatura saiu da estrada e galgou alguns metros. Contactado pelo Jornal, o comandante dos Bombeiros Voluntários da Calheta disse não poder adiantar mais pormenores em virtude de os seus elementos ainda nem terem conseguido chegar às vítimas.

O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, por seu lado, confirmou ao Jornal, que são sete, as vítimas desta ocorrência mas também não sabe precisar a gravidade dos ferimentos.

”Neste momento, a preocupação é socorrer as pessoas”, disse Richard Marques. Esta é uma notícia para ir sendo atualizada.