Despiste de automóvel terá provocado pelo menos dois feridos na zona do Poiso

O despiste de um automóvel, registado há momentos numa zona acima no Poiso, terá provocado pelo menos dois feridos, apurou o JM.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) foram acionados para esta ocorrência, tendo destacado para o local duas ambulâncias e um veículo especializado em ações de desencarceramento.

Trata-se do segundo acidente de viação que esta corporação é chamada a intervir depois da hora do almoço. Há cerca de uma hora, os BVM prestaram assistência hospitalar ao condutor de um motociclo na sequência de uma colisão com um automóvel na zona de São Tiago Menor.

O sinistrado, de 46 anos, que terá sofrido uma fratura num membro inferior, foi encaminhado numa ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.