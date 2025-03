Pelo menos uma pessoa ficou ferida na sequência de um desacato ocorrido na manhã desta sexta-feira, nas imediações do bairro da Nazaré, no Funchal.

Segundo apurou o JM, a ocorrência terá envolvido diversas pessoas, sendo que pelo menos uma delas precisou mesmo de receber tratamento hospitalar, depois de ter sido agredida com uma arma branca.

Vários meios da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF) foram acionados por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira. A vítima de agressão com arma branca, um homem com idade na casa dos 50 anos, foi socorrida no local e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, devido a um corte num braço.