Derrame de combustível em ribeira no Funchal levanta alerta ambiental

Um incidente ambiental ocorrido há pouco em Santo António poderá ter repercussões no ecossistema da Ribeira de São João, no Funchal.

De acordo com uma testemunha no local, uma viatura pesada despistou-se e caiu para o leito da ribeira, tendo derramado combustível para a água. Apesar do acidente não ter provocado feridos, o impacto ambiental está a preocupar as autoridades.

No terreno estiveram equipas da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, tal como foi confirmado ao JM. As equipas do ambiente colocaram mantas absorventes para os materiais não descerem para a foz em direção ao mar, apurou o JM.

Também operacionais dos Bombeiros Municipais de Machico, Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários Madeirenses estão no local.

As autoridades ambientais estão a proceder a análises para avaliar a extensão da contaminação, como normal nestes casos. Só após esses resultados será decidida a eventual necessidade de intervenções de mitigação na ribeira.

Segundo apurou o JM, o combustível derramado está já a causar efeitos visíveis na zona afetada da ribeira.