Depressão Martinho causa 150 ocorrências na Madeira e deixa cinco desalojados

Só hoje, foram registados 17 ocorrências ainda no âmbito do dispositivo de socorro montado para fazer frente à “Depressão Martinho”.

Cinco pessoas ficaram desalojadas, duas delas no Funchal, revelou ainda o Serviço Regional de Proteção Civil, no último balanço feito.

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), registou 150 ocorrências entre as 14h30 de terça-feira, dia 18, e as 18h00 de hoje, quinta-feira, devido à passagem da “Depressão Martinho” pelo arquipélago.

Nas operações de socorro e assistência à população estiveram envolvidos 312 operacionais, incluindo bombeiros e outros agentes de proteção civil, apoiados por 135 meios técnicos.

De acordo com um comunicado recente do SRPC, cinco pessoas ficaram desalojadas, sendo duas no Funchal e três na Ponta do Sol.

O Funchal foi o concelho mais afetado, com 55 ocorrências registadas, seguido de Santa Cruz (41), Machico (11), Ribeira Brava (10), Santana (9), Câmara de Lobos (8), Calheta (7), Ponta do Sol (4), São Vicente (3) e Porto Moniz (2). Porto Santo foi o único concelho onde não se registaram ocorrências.

Segundo os dados da Proteção Civil, os operacionais responderam a 37 quedas de árvores, 12 desabamentos de estruturas edificadas, 31 situações que exigiram sinalização de perigo, 18 quedas de elementos de construção, três quedas de redes elétricas e 49 movimentos de massas, incluindo diversas derrocadas de terra e pedras.

A “Depressão Martinho” tem causado perturbações significativas na região, mobilizando as equipas de emergência dos bombeiros e agentes de proteção civil para minimizar os impactos e garantir a segurança da população.