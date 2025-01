Cruz Vermelha é um agente crucial para emergência e proteção civil da região

O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), Richard Marques, realizou a sua primeira visita à delegação regional da Cruz Vermelha Portuguesa, sendo recebido pela direção liderada pelo presidente Rui Nunes. Na reunião também presente o coordenador da Estrutura Local de Emergência (ELE) da CVP, António Marques.

A visita contou com a presença do Chefe de Divisão de Planeamento, Operações e Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro, Válter Ferreira, e teve como objetivo principal cumprimentar a equipa dirigente e de coordenação.

Durante a primeira reunião de planeamento, foram discutidas as prioridades estratégicas para os próximos três anos, com base nas valências existentes e nas oportunidades de desenvolvimento do sistema integrado de operações de proteção e socorro na RAM.