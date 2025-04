Os dados foram facultados pela própria instituição e dizem respeito aos primeiros três meses de 2025. A Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira, através da sua Estrutura Local de Emergência (ELE), registou um total de 1.187 ocorrências. Destas, 780 correspondem a serviços de emergência pré-hospitalar, realizados em todos os concelhos da ilha, enquanto 393 se referem ao transporte de doentes não urgentes.

A Cruz Vermelha refere ainda que entre os dias 1 de janeiro e 31 de março, as equipas de socorro participaram em 14 ações de prevenção e assistência pré-hospitalar, no contexto de eventos desportivos, recreativos, culturais e sociais. Estas intervenções contaram com o envolvimento de 60 voluntários da Estrutura Local de Emergência.

Sob coordenação do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), a principal atividade da ELE concentrou-se na resposta pré-hospitalar integrada no Dispositivo de Resposta Operacional Regional (DROR).

As 780 ativações registadas distribuíram-se da seguinte forma: 547 por doenças súbitas/doença; 123 por traumatismos/quedas; 8 por colisões rodoviárias; 5 por despistes; 4 por intoxicações ou envenenamentos; 9 por agressões; 84 por transferências inter-hospitalares urgentes e evacuações médicas.

A Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira adianta também que para este dispositivo de resposta contou com a colaboração de 98 voluntários, incluindo condutores, socorristas e enfermeiros, que asseguraram o funcionamento das operações durante o trimestre.