Crianças do Barreirense sub-10 dormem no chão do Aeroporto de Lisboa (com fotos)

Crianças Sub-10 do Barreirense dormem no chão do aeroporto após sucessivos cancelamentos da TAP. Um encarregado de educação denunciou ao nosso jornal a situação “profundamente lamentável e preocupante” que está a viver a equipa de futebol Sub-10 do Barreirense FC, que na semana passada viajou para o continente para disputar o Braga Cup.

Na quarta-feira passada, a comitiva chegou ao aeroporto às 6 horas da manhã para embarcar num voo previsto para as 10 horas, mas este foi cancelado sem aviso prévio eficaz. Só embarcaram na madrugada seguinte, às 4 horas, rumo ao Porto, o que significou quase dois dias de espera.

Apesar da exaustão, chegaram a Braga por volta das 11 horas e jogaram o primeiro jogo às 15 horas – que venceram. No entanto, mais tarde, foram informados de que a TAP tinha antecipado o voo de regresso, o que impediu a equipa de disputar o jogo pelo 5.º lugar, terminando assim em 6.º lugar “não por mérito desportivo, mas devido à falta de apoio logístico da companhia aérea”.

O pior, sublinha o encarregado de educação, aconteceu no regresso à Madeira.

O voo Porto–Lisboa decorreu sem incidentes, mas já na capital foram surpreendidos com um novo adiamento: o voo seguinte sairia apenas às 00h00. Ainda assim, o avião tentou aterrar várias vezes no Funchal, mas sem sucesso devido às condições meteorológicas, regressando a Lisboa.

Desde então, denuncia, “as crianças estão a dormir no chão do aeroporto, porque a TAP se recusa a pagar alojamento para o grupo”. São crianças com menos de 10 anos, “completamente exaustas, abandonadas numa situação precária, sem qualquer conforto ou assistência adequada”.

O próximo voo está marcado para amanhã, terça-feira, às 7h da manhã, o que implicaria mais uma noite inteira sem repouso digno.

“Compreendemos que o clima é imprevisível. Mas o mínimo que se espera da companhia aérea nacional é respeito, apoio e cuidado com menores de idade – principalmente quando estão sob responsabilidade direta de voos pagos e organizados com tanta antecedência. Isto é um escândalo e uma vergonha nacional. As crianças não merecem isto”, remata, indignado, em nome das famílias.

Entretanto, apurou o Jornal, a comitiva do Barreirense arranjou hotel para esta noite, onde podem finalmente descansar.