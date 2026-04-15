Criança sofre queda na Levada das 25 Fontes e mobiliza operação de resgate

Os Bombeiros Voluntários da Calheta estão, neste momento, a prestar socorro a uma criança na Levada das 25 Fontes, na zona do Rabaçal, onde ocorreu um incidente. As informações ainda são escassas, mas o JM apurou que uma equipa de resgate e socorro em montanha dos BVC encontra-se no terreno a realizar uma operação considerada complexa, após a vítima ter sofrido uma queda de uma altura estimada entre os 8 e os 10 metros.

Caso as condições meteorológicas e do terreno o permitam, o resgate poderá vir a ser efetuado por via aérea, com recurso ao helicóptero do da Proteção Civil. Para já, a equipa terrestre dos Bombeiros Voluntários da Calheta está a assegurar a primeira abordagem à vítima. A operação está a ser coordenada pelo Serviço Regional de Proteção Civil, através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).