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Criança sofre queda na Levada das 25 Fontes e mobiliza operação de resgate

    Criança sofre queda na Levada das 25 Fontes e mobiliza operação de resgate
    Incidente aconteceu na levada das 25 Fontes, no Rabaçal. ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
15 Abril 2026
14:27

Os Bombeiros Voluntários da Calheta estão, neste momento, a prestar socorro a uma criança na Levada das 25 Fontes, na zona do Rabaçal, onde ocorreu um incidente. As informações ainda são escassas, mas o JM apurou que uma equipa de resgate e socorro em montanha dos BVC encontra-se no terreno a realizar uma operação considerada complexa, após a vítima ter sofrido uma queda de uma altura estimada entre os 8 e os 10 metros.

Caso as condições meteorológicas e do terreno o permitam, o resgate poderá vir a ser efetuado por via aérea, com recurso ao helicóptero do da Proteção Civil. Para já, a equipa terrestre dos Bombeiros Voluntários da Calheta está a assegurar a primeira abordagem à vítima. A operação está a ser coordenada pelo Serviço Regional de Proteção Civil, através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

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