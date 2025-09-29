MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Contentor que condiciona trânsito na VR1 está a ser retirado

    Contentor que condiciona trânsito na VR1 está a ser retirado
    Empresa especializada está a retirar o contentor.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
29 Setembro 2025
18:48
Comentários

Um grave acidente ocorrido há pouco, na VR1, obrigou ao encerramento parcial da via depois de um contentor de 40 pés se ter soltado de um veículo com atrelado, acabando por cair na faixa de rodagem contrária.

  • Contentor que condiciona trânsito na VR1 está a ser retirado

Equipas da Via Litoral e a PSP encontram-se no local a proceder à operação de remoção do contentor, que está a ser retirado com recurso a um camião-grua de uma empresa especializada.

Apesar dos trabalhos em curso, a reabertura da via à circulação poderá ainda demorar, uma vez que será necessário realizar operações adicionais de limpeza e reparação das infraestruturas de segurança rodoviária, de forma a garantir a proteção dos condutores e restantes utentes.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas