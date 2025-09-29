Contentor que condiciona trânsito na VR1 está a ser retirado

Um grave acidente ocorrido há pouco , na VR1, obrigou ao encerramento parcial da via depois de um contentor de 40 pés se ter soltado de um veículo com atrelado, acabando por cair na faixa de rodagem contrária.

Equipas da Via Litoral e a PSP encontram-se no local a proceder à operação de remoção do contentor, que está a ser retirado com recurso a um camião-grua de uma empresa especializada.

Apesar dos trabalhos em curso, a reabertura da via à circulação poderá ainda demorar, uma vez que será necessário realizar operações adicionais de limpeza e reparação das infraestruturas de segurança rodoviária, de forma a garantir a proteção dos condutores e restantes utentes.