MADEIRA Meteorologia
Contentor de 40 pés provoca acidente e encerra via rápida no sentido Funchal–Machico (com vídeos)

    Contentor de 40 pés provoca acidente e encerra via rápida no sentido Funchal–Machico (com vídeos)
    Contentor atravessou-se na via. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
29 Setembro 2025
17:34
Comentários

Um acidente com um contentor de 40 pés levou ao encerramento parcial da via rápida no sentido Caniço–Santa Cruz, apurou o JM, condicionando todos os outros locais mais perto do acidente.

Por motivos ainda desconhecidos, o contentor, transportado por uma viatura pesada, soltou-se e acabou por atravessar para a faixa contrária, provocando danos nas estruturas e impedindo a circulação de outros veículos. Felizmente não atingiu nenhum veículo.

Apesar da gravidade da situação, não se registaram vítimas, tratando-se de um verdadeiro milagre face ao potencial de tragédia que as imagens do local evidenciam.

Neste momento, a via rápida encontra-se com uma faixa encerrada à circulação, entre o caniço e Santa Cruz.

