Uma carrinha de caixa aberta despistou-se, esta manhã, na via rápida, no sentido Machico – Santa Cruz.

De acordo com informações dos Bombeiros Municipais de Machico, o condutor perdeu o controlo da viatura e acabou por embater contra a parede, causando avultados danos ao carro.

A vítima, de 28 anos, aquando da chegada dos operacionais, já se encontrava fora do veículo, mas apresentava queixas do lado esquerdo do corpo, nomeadamente na perna e no braço.

O homem foi assistido no local, transportado para o Centro de Saúde de Machico e, posteriormente, transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.