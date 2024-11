Devido ao tempo que se fez sentir na noite deste sábado, com a intensidade da chuva e do vento, não foi possível fazer o transporte aéreo de uma grávida, de 38 semanas, natural do Porto Santo, para a Madeira.

Face à situação, a mulher, que ainda chegou a ir para o Aeroporto no início da noite, acabou por regressar ao Centro de Saúde do Porto Santo Dr. Francisco Rodrigues Jardim.

EMIR fez parto no Centro de Saúde do Porto Santo

Local onde veio a se realizar o parto pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Correu tudo bem e, assim que possível, a Equipa Médica irá acompanhar o transporte para a Madeira para o qual deverá ser empenhado meio aéreo da Força Aérea Portuguesa.