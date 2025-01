Comandante da PSP e presidente da Proteção Civil em reunião de trabalho

O Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), Richard Marques, apresentou cumprimentos ao Comandante Regional da PSP, Superintendente Ricardo Matos, numa cerimónia que aconteceu ontem.

Na ocasião foram discutidos assuntos atinentes à melhoria da articulação existente entre o SRPC e a PSP, numa perspetiva de otimização dos recursos humanos e utilização das novas tecnologias ao serviço do cidadão.

Após saudar o Comandante Regional da Polícia de Segurança Pública, deu-se início imediato a uma primeira reunião de trabalho seguida de uma visita ao Centro Operacional da Região (COMDR).

Este centro é responsável por gerir todas as chamadas recebidas no número europeu de emergência - 112, visando identificar os principais temas a desenvolver entre as entidades.

O objetivo é otimizar o encaminhamento de pedidos de socorro, com foco especial na inovação tecnológica e na redundância para melhorar continuamente as comunicações de emergência.

Durante a reunião, foram também identificadas oportunidades futuras para fortalecer a colaboração entre as duas dimensões da segurança na Região Autónoma da Madeira (segurança e proteção civil). Esta colaboração visa potenciar a resposta coordenada perante a iminência ou ocorrência de acidentes graves ou catástrofes.