Cinco feridos. Este o resultado de uma colisão ocorrida esta manhã no Campo da Barca e que fez sair as duas corporações de bombeiros do Funchal. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) encarregaram-se de 3 pessoas, que transportaram ao hospital, enquanto os Sapadores do Funchal, que foram apoiar os colegas do outro lado da cidade, socorreram duas pessoas.

Não se sabe a gravidade dos envolvidos na ocorrência nem as causas destas colisão. Não conseguimos também saber pormenores sobre as causas da ocorrência.