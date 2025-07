Uma mulher de 55 anos ficou ferida na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros, ocorrida ao início da noite de ontem, no Caminho do Pilar, no Funchal.

Segundo fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), o acidente deu-se por volta das 20h00 e envolveu duas viaturas, uma delas embateu na traseira do veículo que seguia à sua frente.

Apesar de ambas as viaturas transportarem ocupantes, incluindo crianças, apurou o JM, apenas a condutora do carro que colidiu na traseira sofreu ferimentos ligeiros, presumivelmente traumatismos causados pelo disparo do airbag, já que a vítima apresentava dores na zona do peito.

A mulher foi assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, entretanto ativada para o local, e posteriormente transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação no serviço de urgências.

A PSP esteve no local do acidente e está a investigar as circunstâncias que levaram à colisão.