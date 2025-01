Colisão entre autocarro e ligeiro faz uma vítima no Funchal (com fotos)

Uma pessoa acabou por ficar ferida e está a receber tratamento dos bombeiros.

Um acidente ocorrido na rua Brigadeiro Oudinot, no Funchal, está a causar um congestionamento significativo nesta tarde de sexta-feira. Apesar da presença da polícia no local para investigação, as duas viaturas estão a obstruir parcialmente o tráfego rodoviário.

O veículo ligeiro circulava entre a Rua do Anadia e a Rua Brigadeiro Oudinot quando colidiu com um autocarro de passageiros que passava pelo local.