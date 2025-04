O alerta foi dado pelas 7h54, mobilizando quatro viaturas e um total de 11 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram igualmente acionados.

Um acidente de viação a envolver duas viaturas causou, na manhã desta quarta-feira, duas vítimas no Caminho de Santo António, junto aos antigos CTT.

Uma das vítimas, uma mulher de 61 anos, ficou encarcerada no interior de um dos veículos e foi posteriormente retirada e estabilizada no local. Foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos BVM, com acompanhamento da equipa da EMIR.

A outra vítima, um jovem de 19 anos, encontrava-se fora da viatura no momento da chegada das equipas de socorro. Foi assistido e transportado para a mesma unidade hospitalar pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Desconhece-se, para já, o grau de ferimentos de ambas as vítimas.