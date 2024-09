O SANAS Madeira realizou ontem, no primeiro dia da Festa de Nossa Senhora da Piedade, no Caniçal, cinco evacuações com recurso à embarcação salva-vidas ‘SANAS103’.

Esta embarcação, afeta à ESV de Santa Cruz, estava empenhada para acompanhar a procissão marítima, tendo sido necessária para prestar assistência a cinco pessoas, das quais três por indisposição, que não precisaram de assistência médica, e outras duas por “suspeita de trauma a bordo das embarcações de pesca”, lê-se numa nota divulgada na página do SANAS.

As duas vítimas com suspeita de trauma foram imobilizadas pela tripulação antes de serem retiradas das embarcações nas quais seguiam. Posteriormente, foram entregues aos Bombeiros Municipais de Machico para serem transportadas para unidade hospitalar.