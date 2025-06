Choque entre três carros fez um ferido ligeiro

Um homem de 50 anos foi hospitalizado nesta segunda-feira, na sequência de um acidente de viação ocorrido na Estrada do Aeroporto, no Funchal.

A vítima apresentava queixas de ferimentos nos membros inferiores, após a viatura em que seguia ter estado envolvida numa colisão com outros dois veículos.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Funchal, que prestaram os primeiros socorros e transportaram o homem de ambulância para o hospital. A vítima ficou internada no serviço de urgência.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local a registar a ocorrência e a assegurar o trânsito.