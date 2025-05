O Sanas Madeira, associação madeirense para o socorro no mar, publicou esta tarde um vídeo de um casal numa situação de perigo, no Porto Moniz, e que foi alertado para abandonar a zona e regressar para uma área segura.

“As imagens são do início da tarde de hoje quando, numa saída de patrulhamento e treino, a tripulação da embarcação salva-vidas SANAS105 detetou um casal numa área cuja subida da maré isola o seu acesso e saída, na mesma zona onde já foi evacuado um indivíduo no final do ano passado por helicóptero”, começa por descrever uma publicação colocada na página oficial do SANAS numa rede social.