A Casa do Povo da Camacha foi alvo de vandalismo esta madrugada, alegadamente pela mesma pessoa que, conforme noticiou o JM na passada terça-feira, tem estado envolvido em diversos pequenos furtos na freguesia.

De acordo com Ricardo Vasconcelos, presidente da Casa do Povo da Camacha, que já analisou as imagens das câmaras de vigilância, o incidente ocorreu por volta das 04h00, altura em que o indivíduo se aproximou do edifício, pegou numa pedra e atirou-a contra a porta de entrada da instituição. No entanto, e desconhecendo-se quais eram as suas reais intenções, o alarme disparou e o homem acabou por fugir, ainda antes do guarda-noturno chegar ao terreno.