O caos instalou-se, ontem à tarde, na reta do Garajau, freguesia do Caniço, com o trânsito condicionado nos dois sentidos.

Ao que o JM apurou, eram 14 horas, quando uma viatura ligeira de passageiros parou no sentido ascendente da via, junto a um mini-supermercado, ficando a ocupar parte do passeio e parte da estrada.

A condutora terá saído do carro sem alegadamente tomar as devidas precauções, tendo outra viatura que passava (quase) levado a porta da viatura.

Aliás, a porta ficou mesmo toda ‘torcida’. E o carro que apanhou esta ‘surpresa’ também ficou com danos.

O trânsito foi se formando nos dois sentidos com autocarros parados durante quase duas horas.

As viaturas ligeiras ainda conseguiam passar, com desvios para um lado e para outro, mas os autocarros tiveram, seguramente, duas horas impedidos de concretizar o serviço. A PSP foi chamada ao local.

Não houve feridos, mas dizem os moradores e utilizadores da rua que à conta deste incidente, muitos ficaram com os nervos “em pé”. O calor intenso também não ajudava e os ânimos exaltaram-se sobretudo junto daqueles que estavam a usar os transportes públicos.